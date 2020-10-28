ضحكة من القلب... طارق الإبياري يوجه رسالة لـ أحمد حاتم

شارك الفنان طارق الإبيارى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له مع صديقه الفنان أحمد حاتم. وعلق طارق الإبيارى على الصورة: " ملقتش صورة احلي من دي اقولكوا بيها صباح الخير ، احلي ضحكة الضحكة اللي من القلب ، و احلي صاحب الصاحب اللي بجد". وجاءت التعليقات كالتالي : -شكلكوا يجنن -احلي اتنين في المهرجان -قمرين إقرأ أيضا ' يذكر أن آخر أعمال طارق الإبيارى مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

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