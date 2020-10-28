أنا والمياه والشمس ولا حد عارف أنا فين.. خالد النبوي داخل حمام السباحة

نشر الفنان خالد النبوي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وظهر خالد النبوي في الصورة داخل حمام السباحة وعلق عليها قائلا: "أنا والميه والشمس ولا حد عارف انا فين". من ناحية أخرى، نشر الفنان خالد النبوى صورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد "قمر 14"، الذي تعاقد على بطولته مؤخرا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة. كانت آخر أعمال النجم خالد النبوى الدرامية مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عُرض مؤخرًا ولاقى نجاحا كبيرا.

كانت آخر أعمال النجم خالد النبوى الدرامية مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عُرض مؤخرًا ولاقى نجاحا كبيرا.

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