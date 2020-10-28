اول تعليق من أشرف زكى على قرار استقالته من نقابة المهن التمثيلية.. فيديو

وقال أشرف زكى فى لقاء مع برنامج انسايدر بالعربى فى أول تعليق له: لم أرغب فى الاستقالة كما يتردد البعض ولكن الأزمة كانت بسبب أعضاء النقابة الذين يبحثون عن عمل.
وأضاف أشرف زكى: أن الأعضاء الذين يبحثون عن عمل يحملون النقيب أزمتهم وهى إحدى الأزمات التى تعانى منها النقابة إلا أن هؤلاء الأعضاء لا ينظرون لغيرها من الأزمات ويختذلون النقابة فى أزمتهم.
وأوضح زكى: تحدثت كثيرا مع هؤلاء الأعضاء وحاولت مرارا حل الأزمة ولكن فى ظل المتغيرات التى تشهدها الساحة نجد صعوبة حقيقية فى حلها خاصة بعد توقثف الدولة عن الإنتاج تماما.
وأشار أشرف إلى أنه كان ردا على هؤلاء الأعضاء أن الجمعية العمومية القادمة ستكون آخر جمعية عمومية لى وعليكم أن تختاروا نقيبا آخر يمكن أن يجد حلا لهذه الأزمة.
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