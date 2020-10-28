آحمد مالك: عانيت للوصول لفيلم"حارس الذهب"..واللغة كانت أبرز عقباتي

عبر أحمد مالك عن سعادته بعرض فيلم حارس الذهب في مهرجان الجونة السينمائي، وأكد في تصريحات صحفية على هامش مهرجان الجونة السينمائي أن هذا عرض الفيلم المحلي الثاني، وتابع انه شارك في مهرجان فينسيا أيضا.

وأكد أن هذه الخطوة اعطته امل، رغم انها جاءت بعد عناء طويل، وتابع ان مهرجان تورنتوا اختاره ضمن اربع شخصيات مؤثرين في الشرق الاوسط، ومن هناك اختاره ضدصناع فيلم حارس الذهب، ليكون ضمن فريق العمل بعد الخضوع لكاستينج.

قال احمد مالك انه تحدث في الفيلم اربع لغات، وتعلم احداهم في خلال اربع شهور، لافتا الي ان لغة القرن القديم الذي تواجد به كانت صعبة بالنسبة له، واضطر هو ومن الفيلم يبحثوا له عن مدرب لهذه اللغة، واكد انها كانت ابرز عقباته.

وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة. فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاي رايان.

وكان قد الفيلم تلقى دعمًا إنتاجيًا من عدد من الجهات وهي Screen Australia بالاشتراك مع Screen West وLotterywest وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والترويج للفيلم في العالم العربي