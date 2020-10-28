كنت أصور فى صحراء مليئة بالثعابين.. أحمد مالك يكشف صعوبات تصوير فيلمه حارس الذهب.. فيديو

كشف الفنان أحمد مالك عن الصعوبات والتحديات التى واجهها أثناء تصوير فيلم الاسترالى "حارس الذهب" والذى عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة.

وقال أحمد مالك فى لقاء ببرنامج "انسايدر بالعربى" : مستعد أن أكرر التجربة مرة أخرى وأن أشارك فى أفلام عالمية بشرط ان تتوافق مع مبادئى وأفكارى وهذا العمل يتحدث عن اللاجئين بشكل متعمق.

وأضاف مالك: كان هناك كثير من التحديدات الخاصة التى واجهتنى فى العمل أهمها على الإطلاق أن الفيلم بأربع لغات مختلفة فضلا عن تصوير عدد ساعات طويلة فى الصحراء والتى عشنا فيها مايقرب من شهرين.

واوضح مالك : كان الكرفان الخاص بى فى قلب الصحراء والتى تمتلئ بالثعابين لدرجة ان هناك لافته مكتوبا عليها "احترس من الثعابين".

يذكر ان اخر اعمال احمد مالك كان فيلم "الضيف" والذى شارك فى بطولته كل من خالد الصاوى وشيرين رضا وتاليف ابراهيم عيسى واخراج هادى الباجورى.