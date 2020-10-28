وقال أحمد مالك فى لقاء ببرنامج "انسايدر بالعربى" : مستعد أن أكرر التجربة مرة أخرى وأن أشارك فى أفلام عالمية بشرط ان تتوافق مع مبادئى وأفكارى وهذا العمل يتحدث عن اللاجئين بشكل متعمق.
وأضاف مالك: كان هناك كثير من التحديدات الخاصة التى واجهتنى فى العمل أهمها على الإطلاق أن الفيلم بأربع لغات مختلفة فضلا عن تصوير عدد ساعات طويلة فى الصحراء والتى عشنا فيها مايقرب من شهرين.
واوضح مالك : كان الكرفان الخاص بى فى قلب الصحراء والتى تمتلئ بالثعابين لدرجة ان هناك لافته مكتوبا عليها "احترس من الثعابين".
يذكر ان اخر اعمال احمد مالك كان فيلم "الضيف" والذى شارك فى بطولته كل من خالد الصاوى وشيرين رضا وتاليف ابراهيم عيسى واخراج هادى الباجورى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنت أصور فى صحراء مليئة بالثعابين.. أحمد مالك يكشف صعوبات تصوير فيلمه حارس الذهب.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.