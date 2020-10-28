نادين نجيم تبرز جمال ملامحها في صورة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".

وعلقت نادين على الصورة قائلة: "Good morning ❤️ ???? I used my muse filter in this picture".

وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي:

-قمر اوووي

-شكلك يجنن

وكانت نادين نسيب نجيم نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في إنستجرام ، للحظة إصابتها داخل شقتها حيث كانت "قريبة جدًا" من انفجار مرفأ بيروت المروع.

وكتبت «نادين» فوق المقطع: "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التلفون وصرخت.. هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة إنه بعدني عايشة".

ومازالت آثار انفجار بيروت ظاهرة على ملامح نادين نجيم، بعدما تعرضت لإصابات بالغة أجرت على إثرها عملية جراحية، ونشرت لها صورا من قبل توضح الجروح فى وجهها نتيجة الحادث.