نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".
وعلقت نادين على الصورة قائلة: "Good morning ❤️ ???? I used my muse filter in this picture".
وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي:
-قمر اوووي
-شكلك يجنن
وكانت نادين نسيب نجيم نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في إنستجرام ، للحظة إصابتها داخل شقتها حيث كانت "قريبة جدًا" من انفجار مرفأ بيروت المروع.
وكتبت «نادين» فوق المقطع: "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التلفون وصرخت.. هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة إنه بعدني عايشة".
ومازالت آثار انفجار بيروت ظاهرة على ملامح نادين نجيم، بعدما تعرضت لإصابات بالغة أجرت على إثرها عملية جراحية، ونشرت لها صورا من قبل توضح الجروح فى وجهها نتيجة الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادين نجيم تبرز جمال ملامحها في صورة عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.