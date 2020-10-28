منة فضالي تهنئ متابعيها بذكرى المولد النبوي الشريف

احتفلت الفنانة منة فضالي بذكرى ميلاد أعظم الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وكتبت منة فضالي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏كل سنه وانتم طيبين مولد النبي صلي الله عليه وسلم".

وتشارك منه فضالي في بطولة فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداث الفيلم حول صراع يدخله "حربي" (أحمد زاهر) بسبب "شجن" التي يريد مالك إحدى القرى السياحية الزواج منها، ويتعرض "حربي" لأزمة تقلب حياته رأسًا علي عقب ليصبح بلطجيا، ويدخل السجن بصحبة صديقة "منصور" الذى يجسد دوره نضال الشافعي، ومع تطور الأحداث تظهر عبير صبرى "ناهد" التي تعمل بالمحاماة، وتقرر الدفاع عنهما، لكى تضمهما لعصابة المافيا.

ويتنافس فيلم زنزانة 7 مع عدد من الأفلام هم "توام روحى" و"الغسالة" واللذين حققا نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري.

ويعرض هذا العمل في ظل الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها وفقا لقرارات رئاسة الوزراء بان لا تزيد نسبة الإشغال بقاعات السينما نحو 25 % فقط.