موضة الرقص.. تعرف على أبرز تصريحات فيفي عبده في برنامج قعدة رجالة

في حلقة جريئة للنجمة فيفي عبده بالموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة" للنجوم الثلاثة نيقولا معوض وخالد سليم وقيس الشيخ، عبّرت عن استيائها من زيادة موضة الرقص في الآونة الأخيرة في على الرغم من عدم وجود راقصات محترفات، ولكن كلهن يفعلن ذلك بدافع "ما فيفي عبده نجحت".

كما تابعت النجمة خلال البرنامج نقدها على المطربات اللاتي يلجأن للرقص حتى ينجحن على الرغم من أصواتهن غير الجيدة، فدعت فيفي عبده إلى التخصص، "لو هي مطربة تغني ولكن لا ترقص، أما إذا أرادت الرقص تتقن مهنتها"، وأكدت "أنا أرقص لأنها شغلتي".

ويعتبر برنامج "قعدة رجالة" هو أول الإنتاجات الأصلية لـ OSN، وقد حصد جزءاه الأول والثاني مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليون مشاهدة.



وأطلق الموسم الثالث منه مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions، حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.