مهرجان الجونة.. أحمد مالك: أرفض أى عمل يعارض أفكاري ومعتقداتي

قال الفنان أحمد مالك في تصريحات صحفية على هامش مهرجان الجونة السينمائي، إنه ضد التواجد في أي عمل يعارض أفكاره ومعتقداته الخاصة، مؤكدا أنه دائما يبحث على تقديم أعمال حقيقة تعبر عنه.

وعرض لأحمد مالك في مهرجان الجونة السينمائي فيلم "حارس الذهب" ، وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة. فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاي رايان.

وكان الفيلم قد تلقى دعمًا إنتاجيًا من عدد من الجهات وهي Screen Australia بالاشتراك مع Screen West وLotterywest وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والترويج للفيلم في العالم العربي