جميلة عوض تكشف صعوبات تجسيدها مرضي البهاق..فيديو

كشفت الفنانة جميلة عوض عن سعدتها بردود الفعل الإيجابية على دورها فى مسلسل "لازم اعيش" والذى تقدم فيه دور مريضة البهاق.

وقالت جميلة فى لقاء مع برنامج انسايدر بالعربى : لم اتردد لحظة عن قبول الدور خاصة انه جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمتها من قبل.

وأضافت جميلة عوض : أن دورى فى المسلسل كان صعب وصعوبته كانت بسبب امور اخرى فى الكواليس حيث كان يستغرق المكياج الخاص به امايقرب من 7 ساعات وهو امر مرهق كثيرا.

واوضحت جميلة : ان مريض البهاق ان اى مرض بشكل عام لابد ان لا يؤثر بشكل كبير على صاحبه وهى الرسالة التى يوجهها العمل انه لابد ان يعيش.

يذكر ان جميلة عوض تعود الى العمل فى الدراما من جديد بعد غياب استمر ما يقرب من ثلاث سنوات منذ اخر اعمالها فى السينما بفيلم "الضيف".

يُذكر أن حكاية "لازم أعيش" تصدرت محركات البحث بعد عرض أولى حلقاتها على قناة dmc، وهي من بطولة جميلة عوض، ونجلاء بدر، وأحمد خالد صالح، وخالد أنور، وسيناريو وحوار نجلاء الحديني، وإخراج مريم أحمدي.