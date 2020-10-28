خاص:مسلسل "بيت بيوت" لعبد المحسن النمر خارج سباق رمضان 2021 والعرض قريبا

"بيت بيوت" من الأعمال الخليجية التي ينتظر الجمهور عرضها خلال الفترة القادمة، وذلك بعد فترة طويلة من الإعداد له، حيث توقف تصوير العمل الذي كان من المقرر أن يعرض في شهر رمضان الماضي لفترة بسبب الأوضاع التي فرضها فيروس كورونا.

عبد المحسن النمر ينتهي من تصوير مشاهده في مسلسل "بيت بيوت"

أحمد ملا حسين المنتج والمخرج الكويتي كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" تفاصيل جديدة حول مصير مسلسل "بيت بيوت" الذي انتهى صناعه من تصوير جزء كبير منه خلال الفترة الماضية، لكن بسبب ظروف السفر ومنع التنقلات توقف العمل بسبب انتظار الفنان السعودي عبدالمحسن النمر الذي يعتبر أحد أبطال العمل ليصل إلى الكويت من أجل استكمال تصوير مشاهده فيه، وأكد أحمد ملا حسين أن الأزمة انتهت بالفعل واستطاع فريق العمل إنهاء تصوير المسلسل بشكل كامل بالإضافة إلى مشاهد الفنان عبد المحسن النمر فقال: "استطعنا خلال الأيام الماضية استكمال كامل مشاهد مسلسل (بيت بيوت) بعدما نجحنا في تصوير مشاهد الفنان عبد المحسن النمر المتبقية في المملكة العربية السعودية وليس في الكويت".

انتهاء تصوير كامل مشاهد مسلسل "بيت بيوت"

أحمد ملا حسين أوضح أن هناك تقنيات تم استخدمها في تصوير المشاهد المتبقية من أجل استكمال المسلسل الذي استمر تصويره لشهور طويلة فقال: "بدأنا تصوير مسلسل (بيت بيوت) من شهر فبراير الماضي ونظرا للأوضاع التي تسبب بها فيروس كورونا استمر التصوير ما يقارب الـ8 أشهر حتي انتهينا منه أخيرا، وقد استخدمنا في تصوير المشاهد المتبقية والخاصة بالفنان عبد المحسن النمر وحدة كروما، واستكملنا ما تبقى من مشاهد في الكويت"، ويشارك في مسلسل "بيت بيوت" مجموعة كبيرة من نجوم الخليج منهم الفنان السعودي عبد المحسن النمر، والنجم الراحل سليمان الياسين، والفنانة انتصار الشراح ، وهبة الدري، ومرام البلوشي، و نور الكويتية، والعمل من تأليف عبدالمحسن الروضان، وإخراج سلطان خسروه.

موعد عرض مسلسل "بيت بيوت"

"بيت بيوت" من المنتظر أن يعرض قريبا، حيث أن العمل قد قرر صناعه عدم عرضه في شهر رمضان القادم، حيث تستعد الشركة المنتجة له لتقديم عمل جديد للعرض في شهر رمضان 2021، ولم يتم حتى الآن الكشف على تفاصيل هذا العمل الجديد، يذكر أن المنتج أحمد ملا حسين قد شارك في إخراج العديد من الأعمال المسرحية تلفزيونيا منها مسرحية "سوبر هيرو" ، و"الخفافيش"، وكان آخر عمل مسرحي شارك في إخراجه مسرحية "رحلة بدينار ونص".