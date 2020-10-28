تفاصيل حلقات المسلسل الرومانسي المنتظر "نمرة اتنين"..فيديو وصور

الدراما الاجتماعية المنتظرة "نمرة اتنين"، التي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي، من أعمال شاهد الأصلية، تعرض "شاهد VIP" حصرياً، ابتداءً من 29 أكتوبر، حيث يروي العمل بحلقاته، التي تشكل كل منها قصة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى، تفاصيل مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، متخذةً من فكرة الحب الثاني محوراً للأحداث التي تدور في 4 مدن عربية مختلفة دوت الخليج: جدة، القاهرة، الجونة، وبيروت. تحمل كل حلقة من حلقات العمل توقيع مخرج مختلف، وتضم كوكبةً من الممثلين، بالإضافة طبعاً إلى قصة درامية قائمة بذاتها، تنتهي مع انتهاء الحلقة، لتبدأ قصة جديدة مع بداية حلقة أخرى، وذلك بحسب بيان رسمي صادر عن mbc.

يشارك في بطولة الحلقات كل من: منه شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، ساره طيبه، سينثيا خليفة، نهى عابدين، وآخرين.

وقد كشفت مؤسسة mbc في بيانها عن جانب من تفاصيل الحلقات الرومانسية.

الحلقة 1) الناحية التانية

بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، نهى عابدين

سيناريو وحوار سماء عبدالخالق

إخراج طارق العريان

حول الحلقة: على الرغم من الحب والصداقة التي جمعت بين علا وشريف إلا ان الروتين أصبح خطراً يهدد زواجهما. فحين لا يكون هناك سبباً مباشراً لإنهاء الزواج سوى الملل، هل يعد ذلك سببا كافياً؟

الحلقة 2) اللي بيصير ببيروت..

بطولة: نيللي كريم، عادل كرم ، حازم سمير

سيناريو وحوار: مريم نعوم

إخراج: تامر محسن

حول الحلقة: بعد رحله قصيرة لتكريمها في بيروت، تجلس راوية في بهو الفندق بانتظار رحلة العودة بعد أن تأخرت عن موعد رحلتها الأولى. وعلى أحد تطبيقات المواعدة على الهاتف، تجد رواية نفسها في مغامرة لم تحسب لها حساباً.

الحلقة 3) أنت فين؟

بطولة أسر ياسين، أروى جودة، سينثيا خليفة

سيناريو وحوار سماء عبدالخالق

إخراج هاني خليفة

حول الحلقة: تخلّى سيف عن نادية من أجل امرأة أخرى.. ثم عاد إليها نادماً ومطالباً بفرصة ثانية.. فهل هناك أمل في استعادة ما تخلّى عنه.. أم أن ما يخسره الإنسان في الحب لا يمكن استعادته؟!

الحلقة 4) فرق توقيت

بطولة: ماجد الكدواني، شيرين رضا

سيناريو وحوار: وائل حمدي

إخراج: هادي الباجوري

حول الحلقة: الطريق إلى المطار يستغرق أقل من ساعة، لكن لكل دقيقة في رحلة السائق البسيط مع النجمة الشهيرة سنوات من الذكريات والألم والحنين.

الحلقة 5) أول امبارح

بطولة منة شلبي، أحمد مالك

سيناريو وحوار: مريم نعوم

إخراج محمد شاكر

حول الحلقة: بعد ستة أشهر من انفصالها عن يوسف، تذهب لبنى لحفل عيد ميلاده كي تثبت لنفسها أنها تجاوزت علاقتها به. هناك تجد نفسها في مغامرة غير محسوبة النتائج.

الحلقة 6) من فين چا النور؟

بطوله: ساره طيبه – يعقوب الفرحان

سيناريو وحوار: ساره طيبه

اخراج: أنس باطهف

حول الحلقة: لمى (مُنسّقة معارض فنية) تجد نفسها في مواجهة لا مفر منها مع علي (الفنان) الذي يصارحها بحقيقتها التي لطالما تهرّبت منها. في المقابل تُخرج لمى علي عن طوره وتجبره على مواجهة الماضي الذي ادّعى بأنه قد نسيَه.

الحلقة 7) آخر الليل

بطوله: أمينه خليل، إياد نصار

سيناريو وحوار: آدم عبد الغفار

إخراج: آدم عبد الغفار

حول الحلقة: في لیلة ما قبل الزفاف، تدور بین نور وشكري مكالمة هاتفية عشوائية يتغيّر معها مصير نور.

الحلقة 8) في السكة

بطولة: منى زكي، أحمد السعدني

سيناريو وحوار: مريم نعوم

إخراج يسري نصر الله

تتعطل سيارة شهد على طريق الغردقة، فيتوقف حسن لمساعدتها، لنكتشف أنهما حبيبان سابقان فرقتهما السبل. وعندما يضطران لتمضية ساعات حظر التجول الليلي معاً، تعود الذكريات إلى الظهور.