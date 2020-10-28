تفاصيل وفاة الفنان الكوميدي السعودي صالح الزراق وسط صدمة محبيه

صالح الزراق الفنان الكوميدي السعودي، توفي أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض داخل مستشفى الملك فهد عن عمر ناهز 70 عامًا، ومن المقرر أن تشيع جنازته اليوم الأربعاء، في مقبرة الحائر بالرياض عقب صلاة العصر.

وفاة الفنان الكوميدي صالح الرزاق

وفاة صالح الرزاق كانت بمثابة صدمة لعدد من محبيه الذين نعوه على مواقع التواصل الاجتماعي، واستعادوا ذكرياتهم مع ما كان يقدمه الفنان الراحل، وخفة ظله، وتردد أنه كان يعاني مؤخرًا من مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي، وهو ما تسبب أيضًا في إصابته بضيق في التنفس، دخل على إثره إلى المستشفى قبل يومين، وحتى توفى.

أسرة صالح الرزاق وجمهوره مصدومون بوفاته

من جانبه كتب هاشم سرور رئيس رابطة لاعبي النصر ولاعب المنتخب السعودي وكابتن نادي النصر سابقاً، نعي كشف من خلاله عن صلة قرابته بالفنان الراحل، حيث إنه ابن خالته، فقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي اليوم ابن خالتي وأخي الحبيب صالح الزراق يرحمه الله بواسع رحمته، لا حول ولا قوة إلا بالله".

ومن المعروف أن صالح الزراق مصنف ضمن فناني سرد الحكايات الطريفة والنكات في المجالس الشعبية التي كانت تجتذب كثيرا من الباحثين عن المرح قبل ظهور القنوات الفضائية، وبعدها شبكة الإنترنت، ثم مواقع التواصل الاجتماعي.

صالح الرزاق لمع نجمه في تسعينيات القرن الماضي، في المجالس التي كان يرتادها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث كان لديه العديد من الحكايات المتجددة والطريفة دائمًا، والتي كان ينصت إليها الجميع حتى قبل أن يصبح أحد نجوم أشرطة الفيديو التي كانت وسيلة مشاهدة شهيرة في تلك الفترة.

معلومات عن صالح الرزاق

وانتشرت أشرطة فيديو لحكايات الزراق على مستوى كبير في السعودية، وأصبح أحد أشهر نجوم الكوميديا هناك ونجح عدد من المواطنين في مشاهدته مباشرة في جلساته الطريفة، وعلى مستوى الرياض، تطور الحال مع الفنان الراحل وأصبح ضيفًا مميزًا في المجالس والمناسبات الاجتماعية ليضفي عليها جوا من المرح بعد شهرته وشهرة نكاته.

ومع انتشار الإنترنت، قرر صالح الرزاق أن ينقل تجربته الكوميدية إلى تلك الشبكة ليشارك بها جمهور أكبر، فانتشرت مقاطع فيديو له على بعض المنتديات، أما في عام 2011 ظهر الفنان السعودي الراحل على قناة روتانا خليجية، كضيف دائم على برنامجها الكوميدي الشهير وقتها "ابتسامات"، لكن تلك التجربة لم تدم طويلًا ولم يظهر بعدها الراحل في برامج أخرى.

ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وشهرتها ووجود بدائل كوميدية أخرى مختلفة عما كان يقدمه صالح الرزاق، بدأت شهرته تختفي شيئًا فشيء، فلم يستطع التأقلم مع الأجواء الجديدة، ولم تعد تنتشر له فيديوهات كوميدية مثلما كان يحدث في السابق.