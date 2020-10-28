شقيق ياسمين عبد العزيز يواصل استفزازها بتعليق صادم عن ذكرياته معها قبل زواجها من أحمد العوضي

وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يبدو أن علاقته بشقيقته مازالت متوترة منذ زواجها بالفنان أحمد العوضي، وبالرغم من أنه حرص الفترة الماضية على عدم التعليق مجددًا على علاقة شقيقته بزوجها الحالي، إلا أنه عاد إلى إثارة الجدل بتصريحات ضدها، استفزت الجمهور.

وائل عبد العزيز يعود لاستفزاز ياسمين عبد العزيز مجددًا

وائل عبد العزيز قرر بالأمس العودة مجددًا لإثارة الجدل بتصريحاته ضد شقيقته والتأكيد على أن علاقتهما لازالت منقطعة بعد زواجها من أحمد العوضي، حيث أعاد نشر صورة كانت تجمعه بياسمين عبد العزيز العام الماضي عقب حصولها على أحد الجوائز وقبيل زواجها بفترة قصيرة، وذلك عبر حسابه على فيسبوك.

ووقتها أرفق وائل عبد العزيز صورته مع شقيقته بتعليق تمنى فيه أن المزيد من النجاح لكل منهما، فكتب: "ربنا يكرمنا في اللي جاي يا رب ويبعد عننا ولاد الحرام"، لكنه عندما أعاد نشر الصورة أرفقها بتعليق: "أكيد ماكنتش متوضي" ليلمح بأن أمنيته لم تتحقق وأنهما افترقا بسبب زواجها من العوضي.

وائل عبد العزيز يحذف تدوينته ضد شقيقته

لكن سرعان ما حذف وائل عبد العزيز التدوينة من حسابه ليتجنب حالة الانتقادات التي من الممكن أن يتلقاها بسبب تصريحاته التي يعتبرها البعض إهانة لشقيقته، بالرغم من صمتها دوت الخليج وزوجها أحمد العوضي، حاليًا وعدم الحديث عن وائل بشكل مباشر أو غير مباشر في وسائل الإعلام.

الجدير بالذكر أن وائل عبد العزيز قد اتهم عدد من الفنانين بسبه بسبب انتقادهم له في أزمة تصريحاته عن زواج شقيقته من الممثل أحمد العوضي، وقت إعلان ارتباطهما، وكان من بينهم الإعلامية ريهام سعيد التي حرص وائل على مقاضاتها واتهامها بالسب والقذف، إلا أن المحكمة قد أصدرت قرارها قبل أيام ببراءة ريهام من تلك التهمة، ولم يعلق وائل بعدها على خسارته للقضية.

زواج شقيق ياسمين عبد العزيز

في سياق أخر، احتفل الفنان وائل عبد العزيز، في شهر يوليو الماضي، بعقد قرانه وأعلن زواجه للمرة الثانية بفتاة من خارج الوسط الفني، تدعى نرمين كمال، حيث إنهما كانا جيران بمنطقة المعادي في مصر، والتي عاشا بها طوال حياتهما، وكانت تجمعهما علاقة صداقة أيضًا لكنها تحولت مؤخرًا إلى قصة حب.

واحتفل العروسين بزواجهما في حفل عائلي صغير، ونشر حينها وائل بعض الصور التي تجمعه بزوجته وتلقى كل منهما التهاني من قبل أصدقائهما ومتابعيهما الذين تمنوا لهما دوام السعادة معًا.