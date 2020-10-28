صور أحدث ظهور للفنان محمد هنيدي أثناء تكريمه في "سينما مصر"

النجم محمد هنيدي احتفل مؤخرا بتكريمه من المخرج خالد جلال، وذلك على خلفية حضور هنيدي لعرض "سينما مصر" المعروض بدار الأوبرا المصرية.

وقد كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، الفنان محمد هنيدى، فى مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، حيث أهدى جلال، مخرج "سينما مصر" شهادة تقدير للفنان محمد هنيدى.

وهي الشهادة التي تم توقيعها من كل أبطال العرض تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، عقب عرض المسرحية، وحرص هنيدى على تسجيل كلمة فى سجل ضيوف العرض، بحضور عدد من الفنانين منهم الفنانة مى فاروق، المخرج تامر مهدى، والفنان مصطفى شوقي.

محمد هنيدي ينتظر قريبا عرض فيلمه "النمس والإنس" مع منة شلبي والذي انتهى من تصويره مؤخرا.