خلافات بين هبة مجدي وزوجها محمد محسن ..ويحيى الفخراني يتدخل

هبة مجدي وزوجها محمد محسن قررا إقامة "مهرجان عائلي" في المنزل بعيداً عن اجواء مهرجان الجونة السينمائي الذي لم يتواجدا فيه، لكن الأخير استعان بالنجم يحيى الفخراني لمساعدته في حل خلافاته مع زوجته هبة مجدي ..فما القصة؟

زوج هبة مجدي يشتكي مشاكله لـ يحيى الفخراني

الفنان محمد محسن الذي يمضي إجازته في المنزل مع زوجته هبة مجدي وابنتهما "دهب"، قرر دعوة النجم يحيى الفخراني الى منزله بهدف إقامة "مهرجان عائلي" على الضيف وفق تعبيره، كما استعان بالأخيرة ليشكو له خلافاته مع زوجته هبة مجدي.

ونشر محمد محسن مجموعة صور على خاصية ستوري عبر حسابه الرسمي على انستغرام ظهر فيه الى جانب زوجته والنجم يحيى الفخراني الذي يعتبر عرّاب زواجهما وبمثابة الأب لهبة مجدي وعلق على إحدى صورهما قائلاً :"حبينا نعمل مهرجان على الضيق كده في البيت".

بعدها نشر محمد محسن لقطة أخرى للفخراني مع هبة مجدي وأرفقها بتعليق تضمّن ممازحته حول استعانته بالأول ليحل له خلافاته لافتاً الى أن زوجته لا تقتنع بوجهات نظره وعلق كاتباً على الصورة بطريقة مرحة :""جبتلها أكبر وأهم عضو في مجلس الشيوخ عشان يقنعها بوجهة نظرى وبرضه ما اقتنعتش"، ثم أرفق الصورة الثالثة بتعليق:" قمرين".

وتفاعل الجمهور مع هذه الجلسة الودية العائلية التي جمعت الفخراني بالثنائي هبة مجدي وزوجها متمنين لهم دوام السعادة والأوقات المرحة وأن يبعد عنهم الله الخلافات.

أحدث أعمال الفخراني وهبة مجدي

من ناحية ثانية، يستريح يحيى الفخراني حاليا بإجازة قصيرة من متابعة تصوير مشاهده في مسلسل "نجيب زاهي ذركش" الذي يخوض به سباق دراما رمضان 2021 وذلك بسبب تغيير الديكور.

ويجسد الفخراني في المسلسل دور محامٍ مخضرم ودكتور جامعي ويشارك في البطولة أنوشكا، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وكريم عفيفي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

اما هبة مجدي فلم تعلن مؤخرا عن أي أعمال فنية مرتقبة لها بينما كانت قد تألقت في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.

المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.