مكشوف البطن.. إنجي المقدم تبهر متابعيها عبر الانستجرام

وظهرت إنجي المقدم في الصور بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان مكشوف البطن وشعرها المنسدل على الأكتاف".
يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.
كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.
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