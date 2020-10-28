تعرف على تفاصيل فيلم سيلين ديون وبريانكا شوبرا الجديد

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب سيلين ديون وبريانكا شوبرا النجم الاسكتلندي سام هيوين.
وتدور أحداث الفيلم حول معاناة سيدة التي تقوم بدورها بريانكا شوبرا الذي يخفف آلام فقدان خطيبها بشكل مأساوي بإرسال رسائل نصية رومانسية لاحد معارفه، وتكتشف فيما بعد السيدة أن رقم الهاتف أصبح مع رجل آخر يعاني من فقدان حبيبته ليجمعهما القدر.
ووقعت "بريانكا شوبرا" على عقد تليفزيوني لمدة عامين مع منصة امازون، وحسب تصريحها أن هذا الاتفاق في إطار السعي منها لتقديم أعمال أكثر عن المرأة وبشكل يصل لجميع أنحاء العالم.
وأكدت بريانكا شوبرا أنها تسعى باستمرار لأفكار جديدة ولا تريد أن تقتصر أعمالها على الترفيه.
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