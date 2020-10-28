عيد ميلاد خواكين فينيكيس.. تعرف على عمره الحقيقي و سبب اعتقاله

وفي السطور التالية نرصد اهم معلومات عن نجم فيلم جوكر :
ولد خواكين فينيكيس بندبة في شفتيه وهو الامر الذي تعايش معه ولم يفكر في اجراء عملية تجميل من اجل اصلاحها.
يحمل خواكين فينيكيس جنسية من دولة بورتاريكا لانه ولد فيها في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 1974 ، وترتيبه الثالث من بين اشقائه.
ومن الاشياء الغريبة انه اتبع خواكين فينيكيس حمية غذائية نباتية منذ ان كان عمره 3 سنوات.
قبل تصويره فيلم Joker، خضع لتمرينات لمدة 4 اشهر من اجل التمرين على الضحكة التي قدمها خلال الفيلم ولقت صدى واسعًا في جميع انحاء العالم عند عرض الفيلم، كما خسر اكثر من 20 كيلو من وزنه من أجل دوره في الفيلم.
وبعد أيام من حصد النجم خواكين فينيكس جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل رئيسى عن دوره الرائع فى فيلم JOKER، اعتلقت الشرطة الأمريكية الممثل الحاصل على الاوسكار، ضمن الاحتجاجات الأخيرة ضد التغيرات المناخية في العاصمة واشنطن.
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