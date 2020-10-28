من الافتتاح وحتى اليوم.. فنانات يثرن الرأي العام بملابسهن في الجونة السينمائي

تسبب عدد كبير من الفنانات في حالة من الجدل وإثارة الرأي العام بملابسهن الجرئية أكثر مما ينبغي بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة على السجادة الحمراء خلال الأيام الماضية.

_ الفنانة رانيا يوسف

قامت الفنانة رانيا يوسف بارتداء جمبسوت أسود قصير شفافا من الصدر، على السجادة الحمراء خلال الأيام الماضية بمهرجان الجونة السينمائى.

_ الفنانة بسنت شوقى

اعتمدت الفنانة بسنت شوقي في إحدى إطلالتها بمهرجان الجونة، على فستان أبيض، يتميز بـ تفصيلة أوف شولدر مفتوحا بشكل جريء.

_الفنانة سارة حناشي

تألقت الفنانة سارة حناشي بفستان مثير، حيث قامت بارتداء فستان قصير يتميز بألوان كثيرة، مفتوحا من الصدر بشكل ملفت للأنظار.

_ الفنانة هدى الأتربى

كما اختارت الفنانة هدى الأتربى فستانا أسود، مفتوحا من الصدر بشكل مبالغ، بالإضافةإلى أنه مفتوحا حتى فوق الركبة مما أثار جدلا كبير فور ظهورها.

كما ظهرت إحدى ضيفات مهرجان الجونة السينمائى، بفستان زيتى جريء مفتوحا أثار الجدل لعدم احتوائه على بطانة.