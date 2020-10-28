_ الفنانة رانيا يوسف
قامت الفنانة رانيا يوسف بارتداء جمبسوت أسود قصير شفافا من الصدر، على السجادة الحمراء خلال الأيام الماضية بمهرجان الجونة السينمائى.
_ الفنانة بسنت شوقى
اعتمدت الفنانة بسنت شوقي في إحدى إطلالتها بمهرجان الجونة، على فستان أبيض، يتميز بـ تفصيلة أوف شولدر مفتوحا بشكل جريء.
_الفنانة سارة حناشي
تألقت الفنانة سارة حناشي بفستان مثير، حيث قامت بارتداء فستان قصير يتميز بألوان كثيرة، مفتوحا من الصدر بشكل ملفت للأنظار.
_ الفنانة هدى الأتربى
كما اختارت الفنانة هدى الأتربى فستانا أسود، مفتوحا من الصدر بشكل مبالغ، بالإضافةإلى أنه مفتوحا حتى فوق الركبة مما أثار جدلا كبير فور ظهورها.
كما ظهرت إحدى ضيفات مهرجان الجونة السينمائى، بفستان زيتى جريء مفتوحا أثار الجدل لعدم احتوائه على بطانة.
الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.
كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان بـ اكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من الافتتاح وحتى اليوم.. فنانات يثرن الرأي العام بملابسهن في الجونة السينمائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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