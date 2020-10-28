يوسف الشريف يهنئ متابعيه بذكرى المولد النبوي الشريف

وكتب يوسف الشريف عبر تويتر قائلا "‏اللهم صلِ وسلِم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وازكى السلام ..... كل عام وانتم بخير #المولد_النبوي_الشريف ".

وشارك الفنان يوسف الشريف مؤخرا في بطولة مسلسل " النهاية" مع كل من الفنان عمرو عبدالجليل،باسم مغنية، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.