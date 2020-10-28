فيديو مرعب... ميس حمدان تحتفل بعيد ميلادها في الهالوين.. شاهد

احتفلت الفنانة ميس حمدان بعيد ميلادها ونشرت فيديو جديد لها على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ميس حمدان في الفيديو بشكل مرعب وعلقت قائلة: "عيد ميلادي نفس يوم عيد الهلع اللي هو الهالوين ...كل سنه و انا طيبه و ان شاء الله سنه حلوه و سعيده عليه و احقق فيها كل احلامي على الصعيد الشخصي و المهني "

و تابعت قائلة :" و اكون دائما حبيبتكًو و عند حسن ظن الناس اللي بتحبني ...حبيت احتفل بعيد ميلادي على طريقتي الخاصه ...ايه رايكو في الفيديو ؟ اللوك الاول ولا الثاني عجبكو اكثر ؟ ????".

من جهة أخرى، قالت الفنانة ميس حمدان، إنها تعاقدت مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم «اصحى صحصح»، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية.