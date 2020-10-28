تعرف على حبيب أديل الجديد

كشف مصدر مقرب لمجلة بيبول الأمريكية عن ان النجمة العالمية اديل تواعد منذ فترة المغني العالمي Brit Skepta، بعد مرور أكثر من عام على انفصالها من زوجها سيمون كونكي.

وقال المصدر إن الأمور بين أديل و Brit Skepta مشتعلة بالحب بينهما، حيث يتقابلان دوما في الشوارع البريطانية.

وأشار المصدر إلى أن اديل بعد طلاقها أصبحت أكثر اجتماعية وانفتاحًا إلى حد ما، مشيرا الى انها تركز على رشاقتها واتباع حماية غذائية وممارسة الرياضة.

ونفى موقع gossip cop الشائعة التي نشرتها مجلة New idea أن النجم العالمي براد بيت يواعد المغنية البريطانية أديل، بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما.

وكانت المجلة الأمريكية نسبت تصريحًا على لسان مصدر مقرب براد بيت يقول فيه انه يرى اديل جميلة للغاية وأصبح مغرمًا بها.

وكانت أديل انتهت مؤخرا من تسوية إجراءات طلاقها من زوجها السابق سيمون كونكي، الذي انفصلت عنه في ابريل 2019، والاتفاق على الاستقرار بجانب بعضهما البعض في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقررت أديل مشاركة سيمون كونكي في حضانة طفلها الوحيد أنجلو، على أن تتكفل بجميع مصاريفه.