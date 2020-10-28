بعد تصدرها تريند جوجل ... ظهور لافت لـ أروى جودة بمهرجان الجونة

تألقت الفنانة أروى جودة ، باطلالاتها المتميزة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائى فى جولته الرابعة منذ اول يوم فى افتتاحه وحتى الان .

_ أروى جودة بفستان ذهبى

تألقت الفنانة اروى جودة فى اول ايام مهرجان الجونة ، باطلالة انيقة حيث ارتدت الفنانة فستانا ذهبيا لامعا طويلا مكشوف الكتف والصدر .

_ أروى جودة بفستان بينك

ظهرت الفنانة أروى جودة ، على السجادة الحمراء خلال فعاليات اليوم الثانى بفستان بينك فاتح ، مما ابرز جمالها وتألقها .

_ أروى جودة بفستان ابيض فى اسود

وفى رابع ايام فاعليات الدورة الرابعة لـ مهرجان الجونة السينمائى ، تميزت الفنانة اروى جودة باطلاتها حيث ارتدت فستانا ابيض فى اسود مفتوحا من الصدر مكشوف الكتف .

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