_ أروى جودة بفستان ذهبى
تألقت الفنانة اروى جودة فى اول ايام مهرجان الجونة ، باطلالة انيقة حيث ارتدت الفنانة فستانا ذهبيا لامعا طويلا مكشوف الكتف والصدر .
_ أروى جودة بفستان بينك
ظهرت الفنانة أروى جودة ، على السجادة الحمراء خلال فعاليات اليوم الثانى بفستان بينك فاتح ، مما ابرز جمالها وتألقها .
_ أروى جودة بفستان ابيض فى اسود
وفى رابع ايام فاعليات الدورة الرابعة لـ مهرجان الجونة السينمائى ، تميزت الفنانة اروى جودة باطلاتها حيث ارتدت فستانا ابيض فى اسود مفتوحا من الصدر مكشوف الكتف .
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الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.
كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان بـ اكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تصدرها تريند جوجل ... ظهور لافت لـ أروى جودة بمهرجان الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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