إيرادات السينما.. الخطة العايمة يقترب من 6 ملايين جنيه

حقق فيلم «الخطة العايمة» للفنانين على ربيع ومحمد عبد الرحمن، إيرادًا أمس الثلاثاء 27 أكتوبر، بلغ 111 ألف و765 جنيه، ليحتل به المركز الأول بين الأفلام المعروضة، من حيث الإيراد اليومي.

وبلغت إجمالي إيرادات فيلم «الخطة العايمة» 5 ملايين و979 ألف و170 جنيهًا، مقتربًا من 6 ملايين مشاهدة، بعد مرور 3 أسابيع على عرضه في السينمات.