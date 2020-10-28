اخبار الفن .. مايا دياب وابنتها كاي تخضعان لمسحة طبية .. خطوبة شقيق هيثم أحمد زكي .. ميساء مغربي تخضع لتحليل كورونا في الجونة

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لها أثناء إجرائها مسحة طبية هي وابنتها " كاي".

كشف مصدر مقرب لمجلة بيبول الأمريكية عن ان النجمة العالمية اديل تواعد منذ فترة المغني العالمي Brit Skepta، بعد مرور أكثر من عام على انفصالها من زوجها سيمون كونكي.

احتفل رامي بركات، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني.

هو واحد من ابرز نجوم هوليوود واكثرهم موهبة على الاطلاق واثبت ذلك من خلال دوره في فيلم Jokerانه النجم العالمي خواكين فينيكيس الذي يصادف اليوم عيد ميلاده الـ46.

أظهرت عينة تحليل كورونا سلبية التحليل للفنانة والإعلامية ميساء مغربي وغادرت ميساء مهرجان الجونة الي دبي بعد أن حضرت الفعاليات بدعوة من إدارة المهرجان لحضور فعاليات الدورة الرابعة داخل فندق النجوم الذي يضم معظم الفنانيين العرب،ويقام العرض الخاص لأحدث افلام ميساء ثري تو وان اكشن في الرياض 2 نوفمبر القادم.