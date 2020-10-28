أحمد الفيشاوي يوجه رسالة رومانسية لـ زوجته.. شاهد

وعلق الفيشاوى على الصورة قائلا "مراتي وحبيبتي وبنتي وسندي في الدنيا.. بحبك ".

ويذكر ان سخر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" من تشبيه رجل الأعمال نجيب ساويرس للنجم محمد رمضان بمايكل جاكسون".

ونشر الفيشاوي مقطع فيديو للمطرب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون وهو يضحك بصورة هيستيرية وعلق عليها الفيشاوي بكتابة: "لما تسمع إن رمضان مايكل جاكسون مصر".

وطرحت الشركة المنتجة لأغنية «نمبر 2» للفنان أحمد الفيشاوي، البوستر الدعائي للأغنية التي ينتظر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، والتي يسخر فيها «الفيشاوي» من الفنان محمد رمضان، صاحب المقولة والأغنية المعروفة «نمبر 1».

وظهر أحمد الفيشاوي، على بوستر الأغنية بشكل «كاريكاتير» داخل حلبة ملاكمة، يصارع الفنان محمد رمضان، الذي ظهر برسم كاريكاتيري أيضًا، ويقوم «الفيشاوي» بـ لكم «رمضان» بالبوكس بقوة وطرحه أرضًا، في إشارة منه إلى أنه سينهي الخلاف بهزيمة الأخير.