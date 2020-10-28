إقامة الشركات الناشئة في مجال الوسائط الرقمية.. ندوة بمهرجان الجونة

في اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة و بحضور كل من المهندس عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وباسم الهادي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كيجامي، وكريم أبو جمرة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بيس أوف كيك"، و أحمد عباس مؤسس ديجاسي، دارت اليوم حلقة نقاشية بعنوان "إقامة الشركات الناشئة في مجال الوسائط الرقمية" "، وأدارت الحلقة مريم فرج، رئيس إدارة الاستدامة المؤسسية والتأثير الاجتماعي في مجموعة إم بي سي.

العديد من الشركات الناشئة تأثرت خلال جائحة كورونا ،لكن هناك تطبيق "ماينلي " الذي ولد في هذا الوقت وأخذ من الكورونا فرصة للازدهار، وقد لاقى نجاحا ورواجا كبيرا حيث يعمل التطبيق علي خلق مساحة آمنة بين النجوم و متابعيهم. "نسعى للتوسع في دول الخليج و ضم العديد من الفنانين في الوقت الحالي". أضاف أحمد عباس.

وعلى الرغم من أن فكرة "بيس أوف كييك" فكرة جديدة و مميزة لكنها لاقت نجاحا كبيرا حيث أنهم أشرفوا علي تحقيق 100 مليون مشاهدة غير مدفوعة للفيديوهات.

قال كريم أبو جمرة "اكبر تحدٍ واجهناه هو اقناع الرعاة في الاستثمار في المحتوي، فكنا نستخدم جميع مكسبنا للتطوير من المحتوى الذي نقدمه وهذا ما ساعدنا علي الوصول من 7 مشاهدات لـ 100 مليون مشاهدة.

ومن ناحيته أضاف باسم الهادي أن دراسته كانت في الأصل في مجال الهندسة لكنه وجد شغفه أكثر في مجال التسويق، وقد بدأت كيجامي بمكتب صغير جدا عام 2011 في القاهرة والآن لها أكثر من مكتب وأصبحت في وقت قليل في مصاف رواد التسويق والإنتاج الرقمي.

وأشار المهندس عمرو الحمامصي إلى أن مهرجان الجونة السينمائي وخص بالذكر سيني جونة، يعملون علي نقل الخبرات، وتشارك الأفكار المتميزة حيث يأتي العديد من مختلف دول العالم بأفكار جديدة بالاضافة الى التواصل مع الشركات.