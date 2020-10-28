25 صورة من ندوة أحمد مالك بـ مهرجان الجونة السينمائي

عبر أحمد مالك عن سعادته بعرض فيلم حارس الذهب في مهرجان الجونة السينمائي، وأكد في تصريحات صحفية على هامش مهرجان الجونة السينمائي أن هذا عرض الفيلم المحلي الثاني، وتابع انه شارك في مهرجان فينسيا أيضا.

وأكد أن هذه الخطوة اعطته امل، رغم انها جاءت بعد عناء طويل، وتابع ان مهرجان تورنتوا اختاره ضمن اربع شخصيات مؤثرين في الشرق الاوسط، ومن هناك اختاره ضدصناع فيلم حارس الذهب، ليكون ضمن فريق العمل بعد الخضوع لكاستينج.

قال احمد مالك انه تحدث في الفيلم اربع لغات، وتعلم احداهم في خلال اربع شهور، لافتا الي ان لغة القرن القديم الذي تواجد به كانت صعبة بالنسبة له، واضطر هو ومن الفيلم يبحثوا له عن مدرب لهذه اللغة، واكد انها كانت ابرز عقباته.

وقال الفنان أحمد مالك في تصريحات صحفية على هامش مهرجان الجونة السينمائي، إنه ضد التواجد في أي عمل يعارض أفكاره ومعتقداته الخاصة، مؤكدا أنه دائما يبحث على تقديم أعمال حقيقة تعبر عنه.

كشف الفنان أحمد مالك عن الصعوبات والتحديات التى واجهها أثناء تصوير فيلم الاسترالى "حارس الذهب" والذى عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة. وقال أحمد مالك: مستعد أن أكرر التجربة مرة أخرى وأن أشارك فى أفلام عالمية بشرط ان تتوافق مع مبادئى وأفكارى وهذا العمل يتحدث عن اللاجئين بشكل متعمق. وأضاف مالك: كان هناك كثير من التحديدات الخاصة التى واجهتنى فى العمل أهمها على الإطلاق أن الفيلم بأربع لغات مختلفة فضلا عن تصوير عدد ساعات طويلة فى الصحراء والتى عشنا فيها مايقرب من شهرين. واوضح مالك : كان الكرفان الخاص بى فى قلب الصحراء والتى تمتلئ بالثعابين لدرجة ان هناك لافته مكتوبا عليها "احترس من الثعابين".

ملخص أحداث فيلم حارس الذهب