انطلاق أول عروض فريق جراند المسرحي «هي السكة منين» السبت المقبل

يستعد فريق جراند المسرحي لتقديم أولى عروضه "هي السكة منين" وذلك على مسرح الهوسابير في وسط البلد، بأجواء كوميدية ودرامية مميزة، يقدمها مجموعة من الشباب الموهوبين.

وتدور أحداث قصة المسرحية هيا السكة منين حول بعض المسافرين يجمعهم أتوبيس واحد يتجه إلى مدينة الجونة، وتنطلق الرحلة بين شخصيات مختلفة ومتنوعة من كل الطبقات، وسط أحداث درامية يتصارع فيها المسافرين لامتلاك القوة، وكذلك الرغبة في البقاء، بعد أن تشهد الرحلة مشادات قوية.

يُذكر أن أحداث المسرحية مُقتبسة من مسرحية "سكة السلامة"، للفنان الكبير محمد صبحي.

المسرحية بطولة جماعية مشتركة، تمثيل خالد عبد المنعم، هاجر حاتم، أحمد شعبان، مصطفى سعد، أحمد حمدي، أمنية أيمن ،مروان عمرو، أحمد سمير، محمد خروبة، ولاء مصطفى، محمد أنصاري، أحمد أسامة، أحمد ديدا، ومحمد غريب.

"هيا السكة منين" ديكور محمد حسن و محمد غريب ومهند حسن ومحمد عاطف ،إضاءة أحمد أمين ،موسيقى محسن محمد ، مخرج مساعد خالد عبد المنعم ، مخرج منفذ وتأليف مروان عمرو، ومن إخراج محمد أشرف.