انطلاق أول عروض فريق جراند المسرحي «هي السكة منين» السبت المقبل

يستعد فريق جراند المسرحي لتقديم أولى عروضه "هي السكة منين" وذلك على مسرح الهوسابير في وسط البلد، بأجواء كوميدية ودرامية مميزة، يقدمها مجموعة من الشباب الموهوبين.
وتدور أحداث قصة المسرحية هيا السكة منين حول بعض المسافرين يجمعهم أتوبيس واحد يتجه إلى مدينة الجونة، وتنطلق الرحلة بين شخصيات مختلفة ومتنوعة من كل الطبقات، وسط أحداث درامية يتصارع فيها المسافرين لامتلاك القوة، وكذلك الرغبة في البقاء، بعد أن تشهد الرحلة مشادات قوية.
يُذكر أن أحداث المسرحية مُقتبسة من مسرحية "سكة السلامة"، للفنان الكبير محمد صبحي.
المسرحية بطولة جماعية مشتركة، تمثيل خالد عبد المنعم، هاجر حاتم، أحمد شعبان، مصطفى سعد، أحمد حمدي، أمنية أيمن ،مروان عمرو، أحمد سمير، محمد خروبة، ولاء مصطفى، محمد أنصاري، أحمد أسامة، أحمد ديدا، ومحمد غريب.
"هيا السكة منين" ديكور محمد حسن و محمد غريب ومهند حسن ومحمد عاطف ،إضاءة أحمد أمين ،موسيقى محسن محمد ، مخرج مساعد خالد عبد المنعم ، مخرج منفذ وتأليف مروان عمرو، ومن إخراج محمد أشرف.
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