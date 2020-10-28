بـ تيشيرت ليفربول .. سامح حسين يشارك متابعيه صورة جديدة

نشر الفنان سامح حسين صورة له وظهر فيها مرتديا تيشيرت نادى ليفربول الانجليزى وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وعلق سامح حسين على الصورة قائلا : " عارف إن التيشيرت قديم ماحدش يقولى ". اقرأ أيضًا: كانت احدث أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل. مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.

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