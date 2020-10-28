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"هتضربوا بالجزمه يا جهله"| ريهام سعيد تهدد هؤلاء.. اِعرف الحكاية

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نشرت الاعلامية ريهام سعيد عبر موقع التواصل الاجتماعى" انستجرام " فيديو لـ شاب ينتقم من سيدة سخرت من الرسول " صلى الله عليه وسلّم".

وعلقت ريهام سعيد قائلة " سخرت من النبي عليه الصلاه وافضل سلام اخدت اللي فيه القسمه و لسه هاتضربوا بالجزمه يا جهله".

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يذكر أنه فى الفترة الأخيرة نشبت خلافات حادة بين ريهام سعيد وصديقتها الفنانة ريم البارودى ووصلت للقضاء، مما دفع أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية للتدخل.

جدير بالذكر ، أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا في وقت سابق بوقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام بسبب تنمرها على النساء البدينات.

على صعيد آخر، كانت ريهام سعيد قد أعلنت مؤخرا عن عودتها من جديد للعمل الإعلامي بعد انتهاء قرار إيقافها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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