"هتضربوا بالجزمه يا جهله"| ريهام سعيد تهدد هؤلاء.. اِعرف الحكاية

وعلقت ريهام سعيد قائلة " سخرت من النبي عليه الصلاه وافضل سلام اخدت اللي فيه القسمه و لسه هاتضربوا بالجزمه يا جهله".
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يذكر أنه فى الفترة الأخيرة نشبت خلافات حادة بين ريهام سعيد وصديقتها الفنانة ريم البارودى ووصلت للقضاء، مما دفع أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية للتدخل.
جدير بالذكر ، أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا في وقت سابق بوقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام بسبب تنمرها على النساء البدينات.
على صعيد آخر، كانت ريهام سعيد قد أعلنت مؤخرا عن عودتها من جديد للعمل الإعلامي بعد انتهاء قرار إيقافها.
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