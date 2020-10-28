لقاءات مع مخرجين عبر زووم واستمع على السجادة الحمراء.. تفاصيل اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

شهد اليوم السادس للمهرجان عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من أبرزها فيلم "سقوط" وهو التجربة الإخراجية الأولى للممثل الأمريكي الشهير فيجو مورتنسن الذي يستكشف من خلاله التناقضات الخاصة بالعائلة الحديثة. وعقب الفيلم قام المخرج بعقد مناقشة مع الجمهور عبر تطبيق زووم.

وعُرض فيلم "برلين ألكسندربلاتز" بحضور مخرجه برهان قرباني، ومن قسم العروض الخاصة عرض الفيلم الوثائقي "هوبر/ويلز" الذي يروى محادثة في عام 1970 بين اثنين من أساطير السينما، أورسون ويلز ودينيس هوبر.

وعُرض فيلم "بانكسي أكثر المطلوبين" الذي يتناول أيقونة بانكسي الغامضة ورحلته الفنية ويحاول الكشف عن ماهيته الحقيقية. إضافة إلى ذلك، فقد أقيمت فعاليات السجادة الحمراء لفيلم "استمع" بحضور فريق العمل، كان الفيلم قد فاز بجائزة أسد المستقبل في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وبدأت الفعاليات بمحاضرة "خلق العوالم عبر المؤثرات البصرية" ألقاها مينا إبراهيم مشرف الرسوم المتحركة المتميز.

وتحدث إبراهيم عن كيفية بناء العالم الخيالي لمسلسل شبكة إتش بي أو "المواد المظلمة"، وبث الحياة في المخلوقات، فضلا عن دور الإنتاج الافتراضي في تحقيق مؤثرات بصرية رائدة. أدار المحاضرة مشرف المؤثرات البصرية المتميز ياسر النجار.

وعقدت حلقة نقاشية بعنوان "إقامة الشركات الناشئة في مجال الوسائط الرقمية" إذ قام عدد من الخبراء بشرح كيفية بدء عمل تجاري في قطاع الإعلام والترفيه. شارك في الحلقة كل من طارق الجنايني المنتج السينمائي البارز، وباسم الهادي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كيجامي، وكريم أبو جمرة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بيس كيك"، كما أدارت الحلقة مريم فرج، رئيس إدارة الاستدامة المؤسسية والتأثير الاجتماعي في مجموعة إم بي سي.