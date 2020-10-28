انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

وظهرت لورديانا في الفيديو، بفستان أحمر طويل مفتوح وهى تؤدي وصلة رقص مثيرة، أمام عمر كمال وحمو بيكا، اللذين تفاعلا معها واندمجا معًا خلال الوصلة.

نشر مغني المهرجانات عمر كمال، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام، ظهر فيه مع حمو بيكا، و، ترقص على نغمات مهرجان «انتي معلمة».

جاء ذلك بعدما أثارت الراقصة البرازيلية لورديانا حالة من الجدل الواسع فور انتشار مقطع فيديو لها فى مركز تجميل وهى ترقص على أنغام أغنية "اخواتى" للمطرب الشعبى شحته كاريكا، بعد أن أنهت جلسة عناية بشعرها وكانت سعيدة بالنتيجة، فقامت بالرقص على الأغنية ولكن بعد دقائق من نشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت حديث الساعة في مصر.

ونرصد 5 معلومات عن الراقصة لورديانا التى قلبت السوشيال ميديا. لورديانا تحمل الجنسية البرازيلية وتعيش فى مصر منذ 4 سنوات تقريبا. اثارت جدلا برقصها منذ 7 أشهر وهى فى الحجر المنزلى عندما نشرت فيديو لها ترقص فيه على أنغام "عود البطل".