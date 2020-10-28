شهد رمزي تشارك في لجنة تحكيم مهرجان شاشا لسينما الموبايل

‎تشارك المنتجة "شهد رمزي " في لجنة تحكيم مسابقة (لقطة واحدة دقيقة واحدة، هي، سينما الموبايل) ضمن فعاليات مهرجان شاشا الذي يقام في الجونة مع كل من المخرجة مريم أبو عوف ومديرة التصوير نانسي عبدالفتاح.

وتقام المسابقة في الفترة من 25 إلي 31 أكتوبر الجاري، حيث توجهت "شهد" مساء أمس إلى الجونة للمشاركة في التحكيم لعدد من الأفلام التي تم تصويرها بالموبايل.

‎يقام مهرجان الأفلام على الهاتف المحمول بالتعاون مع TikTok، الوجهة الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة والمباشرة على الهاتف المحمول، مما يسمح للمبدعين بالمنافسة في فئات مختلفة ببساطة عن طريق إرسال أفلام قصيرة مصورة على الهواتف المحمولة.

و‎تلقى المهرجان Shasha Mobile للأفلام طلبات من كل بلد تقريبًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكثر من 22 دولة حول العالم.

جدير بالذكر أن المنتجة " شهد رمزي " ابنة المنتج والموزع السينمائي " محمد حسن رمزي " صاحب شركة النصر للإنتاج والتوزيع السينمائي، والذي ورث الإنتاج عن والده، حيث كان أبوه مخرجًا ومنتجًا، وكان أول فيلم ينتجه بعنوان «خفايا الدنيا» عام 1938، من بطولة عزيزة أمير ودولت أبيض، ثم فيلم «خاتم سليمان»، من بطولة زكي رستم، وليلى مراد، ونجح نجاحًا كبيرًا.

وتأتي شراكة المنتج "وائل عبدالله " مع " شهد رمزي " في انتاج فيلم " الخطة العايمة" من جذور وخلفية شراكته لسنوات طويلة جمعته بوالدها "محمد رمزي" في مجالات الانتاج والتوزيع و دور العرض السينمائي .

فيلم "الخطة العايمة " تدور احداثه في اطار كوميدي حول اثنين فاقدين البصر يخططان لسرقة بنك .

والفيلم بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن و غادة عادل وعمرو عبد الجليل، وعرض يوم 6 أكتوبر بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وهو التجربة الإنتاجية الأولي للمنتجة " شهد رمزي " بالتعاون مع المنتج "وائل عبدالله " شركة أوسكار "لؤي عبدالله" ، و "وائل عبدالله".