بعد الكاش مايوه.. سارة حناشي بإطلالة جديدة مثيرة في الجونة السينمائي

جاء ذلك بعد ما أشعلت الفنانة التونسية سارة حناشي مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جريئة ومثيرة من كواليس اليوم الثالث للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الذي افتتح أمس الأول.

ارتدت سارة حناشي زياً قصيراً كشف عن ساقها، في جُرأة لافتة، عرضتها لهجوم كبير على السوشيال ميديا. مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي. الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما. كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

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