حنان مطاوع تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور لها.. شاهد

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها بصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

زى القمر - الفنانة الجميلة - مشاء الله

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يذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في بطولة مسلسل "بنت القبايل" مع عدد من نجوم الفن.

ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

