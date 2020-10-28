أحمد مالك يكشف لـ دوت الخليج كواليس تصويره حارس الذهب مع ثعابين صحراء أستراليا.. فيديو

أعرب الفنان أحمد مالك، عن سعادته الكبيرة بالعرض العالمي الأول لفيلمه «حارس الذهب» ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مشيرًا إلى فخره بتمثيل مصر، ومشاركته في فيلم استرالي وعرضه عالميًا في مهرجان دولي هام، قبل أن يتم عرض الفيلم بالدورة الرابعة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وقال أحمد مالك، في لقاء خاص بكاميرا دوت الخليج، إنه خلال تصويره مشاهد فيلم «حارس الذهب» في استراليا، شاهدة العديد من الثعابين والحيوانات الكثيرة هناك، لافتًا إلى أنه يحضر خلال الفترة الحالية لأربعة أعمال جديدة.