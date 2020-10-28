من مهرجان الجونة.. أحمد فتحى لـ متابعيه: الصرف باين.. شاهد

عدة صور له من مهرجان الجونة وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق احمد فتحى قائلا " مهرجان الجونه....الصرف باين واللا ازاى؟؟؟؟ " .

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يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.