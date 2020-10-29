فيديو أبرز لقطات الحلقة الرابعة من برنامج "The Voice Senior"

The Voice Senior- ذا فويس سينيور دخل في مرحلته الأخيرة بعد نهاية الحلقة الرابعة والأخيرة في مرحلة "الصوت وبس"، والتي شهدت منافسة كبيرة بين النجوم سميرة سعيد وهاني شاكر وملحم زين ونجوى كرم على ضم آخر المواهب إلى فرقهم.

نهاية مرحلة "الصوت وبس" في The Voice Senior

وشهدت الحلقة الرابعة من برنامج The Voice Senior منافسة قوية بين المدربين على اختيار آخر المواهب إلى فرقهم، وكذلك شهدت تواجد عدة مواهب متنوعة ومميزة، وبدأت بعرض لعبد الرحيم الصويري، والذي تنافس عليه المدربين الأربعة بعد تقديمه أغنية من التراث الجزائري، ونجحت نجوى كرم في ضمه إلى فريقها بعد مناوشات طريفة مع ملحم زين وهاني شاكر.

مناوشات طريفة بين المدربين في The Voice Senior

وضمت سميرة سعيد صفوان عابد، أستاذ الموسيقى، بعد تقديمه موال طربي قوي، واستدار له هاني شاكر وسميرة سعيد وكذلك نجوى كرم رغم اكتمال فريقها، وقالت إنها لم تستطع إلا تلتف له احتراماً لموهبته رغم اكتمال فريقها، واختار في النهاية سميرة سعيد، وأكمل ملحم زين فريقه بضم المطربة الجزائرية نادية بو شمع، أما هاني شاكر فأكمل فريقه بضم الموهبة لفيكين طاربينيان.

مدربو The Voice Senior يتلقون الانتقادات

ولم يسلم نجوم The Voice Senior من الانتقادات بسبب عدم اختيارهم لمواهب قوية في فرقهم بالبرنامج، وهو ما تكرر في الحلقات السابقة وكذلك الرابعة، والتي شهدت أداء مميز من المتسابقة نوال كوموروس من جزر القمر، والتي لم يلتف إليها المدربون رغم أدائها الملفت، وتلقوا الانتقادات بسبب تجاهلها وعدم اختيارها للحلقات النهائية.

ويذكر أن برنامج The Voice Senior مكون من 7 حلقات، وبدأ بأربع حلقات من مرحلة "الصوت وبس"، والتي انتهت هذا الاسبوع، وتبدأ المرحلة الثانية (Sing Off) الاسبوع المقبل لمدة حلقتين، حيث يضم كل مدرب أربعة أصوات إلى فريقه، ليختار منها لاحقاً صوتين فقط ينتقلان إلى المرحلة النهائية، حيث يغني كل من المتأهّلين أغنية منفردة، قبل أن يتوّج في الحلقة الأخيرة بلقب البرنامج.