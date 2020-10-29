مفاجآت الأيام الأخيرة لمهرجان الجونة..سهر الصايغ تتصدر التريند وأصالة ونجوم جدد في حفل الختام

سهر الصايغ خطفت الأضواء من نجوم مهرجان الجونة بعد ظهورها الأول أمس في فعاليات اليوم الخامس، ولاقت إطلالتها تفاعل كبير على السوشيال ميديا، في الوقت الذي بدأ به تسريب بعض مفاجآت حفل ختام المهرجان.

سهر الصايغ تخطف الأضواء من نجوم الجونة بإطلالة بسيطة!

وتصدرت الفنانة الشابة سهر الصايغ للتريند على مواقع التواصل وكذلك مؤشرات البحث بسبب مشاركتها الخاطفة في مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت سهر الصايغ لأول مرة في فعاليات الدورة الرابعة في اليوم الخامس من المهرجان، ولاقت مشاركتها تفاعل كبير بسبب إختيارها إطلالة بسيطة وهادئة، وهو ما وضعها في مقارنة مع الإطلالات الجريئة والغريبة التي سيطرت على معظم إختيارات النجوم على السجادة الحمراء.

وتلقت سهر الصايغ إشادات كبيرة على مواقع التواصل بسبب طلتها المميزة في الجونة، وشاركت في فعاليات اليوم السادس بإطلالة مختلفة، وتستعد للتواجد في حفل ختام المهرجان والذي سيشهد عدة مفاجآت أيضاً.

أصالة والهضبة في حفل ختام الجونة

ومن المتوقع ان يشهد حفل ختام مهرجان الجونة عدة مفاجآت وأبرزها غنائية، وذلك بعد تسريب مشاركة عدد من نجوم الغناء في الختام ومنهم الفنانة أصالة، والتي كشف برنامج "اي تي بالعربي" عن تواجدها في الجونة اليوم، ومن المتوقع ان تظهر في الفعاليات المقبلة والتي ربما من بينها حفل الختام، والذي يحيي فقراته الغنائية رامي عياش وآمال مثلوثي بالإضافة إلى أغنية جماعية للفنانين نفذت خصيصاً لحفل الختام.

نجوم جدد في حفل ختام مهرجان الجونة

وتردد أن عمرو دياب سيحيي حفل خاص على هامش ختام مهرجان الجونة، وذلك بعد غيابه عن الافتتاح، وتعتبر تلك المرة الثانية التي يشارك بها عمرو دياب في الجونة بعد إحيائه حفل خاص أيضاً العام الماضي على هامش حفل الافتتاح، ومن المتوقع أن يشهد حفل الختام تواجد عدد من النجوم الذين غابوا عن حفل الافتتاح ومنهم ريهام عبد الغفور ومحمد سعد وعمرو سعد وسميرة سعيد وهبة مجدي ونضال الشافعي بجانب داليا البحيري ونجلاء بدر ووفاء عامر وميريهان حسين ومحمد ثروت والذين ظهروا لأول مرة في فعاليات اليوم السادس من المهرجان.