فيديو مي عز الدين تكشف برومو وموعد عرض مسلسلها الجديد "خيط حرير"

مي عز الدين عادت للترويج لأعمالها الجديدة بعد فترة من الاختفاء، ونشرت برومو مسلسلها الجديد "خيط حرير" وكشفت عن موعد عرضه للجمهور.

مي عز الدين تتحدث عن مسلسلها الجديد "خيط حرير"

ونشرت الشركة المنتجة لمسلسل "خيط حرير" لمي عز الدين، أول برومو للمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما شوق الجمهور للمسلسل بسبب الإحداث التشويقية والغامضة التي عرضها البرومو عن المسلسل، بالإضافة إلى ظهور معظم نجوم المسلسل في البرومو بطريقة تشويقية.

مي عز الدين تكشف تفاصيل عرض مسلسل "خيط حرير"

وكشفت مي عز الدين عن عرض المسلسل في يوم الإثنين المقبل، 2 نوفمبر، على قناة on، وذلك بعد تأجيل عرض المسلسل من موسم رمضان الماضي، وقالت مي عز الدين في مداخلة هاتفية لها مع برنامج "ام بي سي تريندينغ" عن عرض المسلسل:"وحشتوني ويارب ان شاء الله المسلسل يعجبكم، المسلسل اجتماعي بس محتاج تركيز شوية في المشاهدة، بشكر كل النجوم اللي اتشرفت بالشغل معاهم في المسلسل".

وعبر عن سعادتها بالعمل مرة أخرى مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك والمخرج إبراهيم فخر، وكشفت عن ارتياحها للعمل معهم بسبب احترافيتهم، وذلك في أول تعليق لها على برومو المسلسل وتحديد موعد عرضه، وكذلك بعد أيام من الشائعات التي تداولت حول إصابتها بفيروس كورونا بعد إعلان بطل العمل نيقولا معوض عن إصابته وشفائه مؤخراً.

مي عز الدين تعتزل السوشيال ميديا والبرامج

وكانت مي عز الدين قد صدمت الجمهور بإعلان اعتزالها مواقع التواصل منذ ما يقارب عام وكذلك الظهور في البرامج، وقالت في آخر رسالة لها:" أنا مبقتش تماماً بكتب فأي حسابات عامة تخصني كفنانة، حتى لو نزل عليهم حاجة الفترة الجاية ده هيكون أدمن داخل يحط بوست للصفحة عن المسلسل فقط في إنستجرام.. يا رب المسلسل يعجبكم و أنا في انتظار رأيكم لأني أاعتزلت السوشال ميديا العامة من سنة، وكمان البرامج، أخترت أشوفكم دائما من خلال العمل الفني اللي بقدمه فقط".

ويذكر أن مسلسل "خيط حرير" يشارك في بطولته عدد من النجوم بجانب مي عز الدين مثل محمود عبد المغني ونيقولا معوض ومي سليم وسوسن بدر ومحمد علي رزق وأحمد خليل وغيرهم، وتعود مي عز الدين بالمسلسل إلى الشاشة بعد آخر أعمالها في مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي قدمته العام الماضي.