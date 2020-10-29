أنا مجنونة.. تعليق ناري من رانيا يوسف على إطلالاتها الجريئة في الجونة

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لا تتعمد الإثارة ولكنها تحب وتفضل دائمًا أن ترتدي الملابس التي تليق بها وتناسبها.
وأضافت الفنانة رانيا يوسف، أثناء لقاء لها ببرنامج "mbctrending"، "أنا لبسى كده، وأنا بحب أكون مختلفة وغير تقليدية فى كل شيء وجريئة".
وتابعت الفنانة رانيا يوسف، "من ينتقدني أو يهاجمني لا يبحث عني، ولا يرى ملابسى التى يراها جريئة، وأنا أحب اختياراتى وربما كونها تليق بى تلقى صدى لدى الجمهور".
وأوضحت الفنانة رانيا يوسف، "أنا مجنونة ولسعة، وبعترف بكده إنى غير تقليدية ولكن لا أثير الجدل كما يعتقد البعض".
يذكر أن الفنانة رانيا يوسف أثارت حالة من الجدل الواسع؛ بسبب إطلالاتها الجريئة التى ظهرت بها فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة والتى تختتم فعالياتها فى 31 أكتوبر الحالى.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل بعنوان "الحرامى" والذى شارك فى بطولة أحمد داش وبيومى فؤاد.
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