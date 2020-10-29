علي الطيب يدعم مؤمن زكريا في مهرجان الجونة.. شاهد

دعم الفنان علي الطيب، لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، من خلال تقليد إشارته أثناء فرحة الفوز عند إحرازه هدفا وذلك أثناء وجوده فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة.

ولفت علي الطيب الأنظار إليه من خلال تقليد اشارة مؤمن زكريا فى لفتة إنسانية منه مؤكدا أهمية دور الفن والإبداع تجاه المجتمع ككل.

وكان علي الطيب نشر فيديو من فيلمه الأخير الحارث كنوع من الترويج له حيث يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم الحارث، أطلقت البوستر التشويقي الأول للفيلم، ومن المنتظر ‏عرضه قريبا في دور العرض.

جاء ذلك، بعد أن انتهى فريق عمل الفيلم الحارث، من "دوبلاج" ‏العمل استعدادا لطرح ‏"التريلر" الرسمى للعمل، قبل طرحه فى دور العرض، خلال موسم ‏عيد ‏الأضحى، ضمن أول الأفلام المعروضة بعد فتح السينمات إثر 3 شهور من الغلق على خلفية انتشار ‏فيروس كورونا.‏

فيلم "الحارث"، ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض، وهو من بطولة "‏ياسمين رئيس، عمرو ‏عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، ‏إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه ‏فى دور العرض السينمائى ‏بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، ‏وفتح ‏‏دور العرض السينمائي.