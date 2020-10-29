مايا دياب تهنئ ميريام فارس بمولودها الثاني

نشرت الفنانة مايا دياب تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تهنئ فيه الفنان ميريام فارس على مولودها الثانى الجديد.

وقالت مايا "متل ما إنت قلتي هي صعب سنة.. بس هاللحظة هي أسعد لحظة انكتبت بحياتك للمرة التانية .. بتنسيكي أي صعوبة مرقتِ فيها او مرق فيها كل الناس للي حولك ..انت اعطيتي حياة جديدة وهيدا أجمل شي بالدني .. الله يعطيكي الصحة حتى تضلّي دايما حدهن".

وفاجأت الفنانة ميريام فارس، جمهورها بمولودها الثاني الذي سمّته "ديف" عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت ميريام فارس، معلقةً "صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني" ولم تكن اعلنت ميريام فارس من قبل عن حملها".

وتداول عدد من متابعي السوشيال ميديا صورًا جديدة للفنانة ميريام فارس، تكشف عن زيادة وزنها، وذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام".

وعلى الفور تصدرت الفنانة ميريام فارس، مؤشر البحث جوجل وأصبحت "ترند"، بعد تساؤل الجمهور عن سبب زيادة وزنها وتغيير شكل بطنها إلى الحجم الكبير، وأصبح الشائعات تنتشر على السوشيال ميديا أنها حامل في طفلها الثاني.

وبالرغم من كثرة الأقاويل حول الفنانة ميريام فارس فإنها التزمت الصمت ولم تؤكد أو تنفي خبر حملها.

وظهرت ميريام فارس في الصور بمجموعة من الإطلالات بتصميم واسع وفضفاض أثار الجدل لأنها من الفنانات التي تميل إلى ارتداء الملابس المجسمة بعض الشيء.