حمادة هلال يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

نشر الفنان حمادة هلال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وقال حمادة هلال "اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبىٍ تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه وسلم".

وكان أثار حمادة هلال حالة من الجدل بسبب أغنيته "الشرع محللى أربعة"، معلقا أنه شخص يراعى القيم الأخلاقية والاجتماعية في الفن الذى يقدمه إلى جمهوره.

وتابع "أنا عندى ثقافة شوية ومنذ سنوات لم تحدث أعمالى أية مشاكل ..أنا بخاف على البيوت جدًا وبحترم ثقافة الأشخاص.. وأنا واحد بخاف ربنا".

وأضاف "هلال" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن الفنان يرحل ولن يبقى إلا الفن.

وتابع "أنا ماشى والفن هو اللى باقى..والحمد الله أنا شلت الخطأ الذى وقع في الأغنية"، مشددًا على أن المرأة هي أمه وشقيقته وزوجته، مضيفًا "أنا عمرى ما اروج لتعدد الزوجات وربنا يحفظ كل البيوت".