جميلة فعلا زي اسمك.. المتابعون يشيدون بإطلالة جميلة عوض

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت من خلال مهرجان الجونة السينمائي بجامبسوت بينك جريء أشاد به متابعوها. اقرأ أيضا: وجاءت تعليقاتهم: حلوه كتير جميلة فعلا زى اسمك احلى فنانه فى المهرجان ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفلة. ويُعد مهرجان الجونة السینمائي واحدًا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغف بالسينما والمُتحمس لها.

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