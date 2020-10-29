أخبار الفن.. حقيقة طلاق ديمة بياعة.. رد ناري من رانيا يوسف على منتقديها.. وميريام فارس تضع مولودها الثاني

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:

دعم الفنان علي الطيب، لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، من خلال تقليد إشارته أثناء فرحة الفوز عند إحرازه هدفا وذلك أثناء وجوده فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة.

فاجأت الفنانة ميريام فارس، جمهورها بمولودها الثاني الذي سمّته "ديف" عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لا تتعمد الإثارة ولكنها تحب وتفضل دائمًا أن ترتدي الملابس التي تليق بها وتناسبها.

كشف المغربي أحمد الحلو، زوج الفنانة السورية ديمة بياعة، في أول تصريح، عن حقيقة أنباء انفصالهما التي راجت مؤخرًا، وأثارت الجدل بين الجمهور.