فى عيد ميلادها.. تعرف على وصية سلوى محمد علي

كل ممثل مسرح لديه أمنية أن يموت على خشبة المسرح.. وكان هناك تقليد لخروج جنازة كل ممثل مسرح من المسرح القومي".

وقد اثارت سلوى محمد على حالة من الجدل عن اعلنها وصيتها على الهواء عبر قناة "دوت الخليج" :

وأضافت بهذا الشأن، أن وصيتها هي خروج جنازتها من المسرح القومي لمشاركتها في العديد من المسرحيات التي عرضت على خشبته.

وأشارت إلى أن التمثيل يعد ثاني أصعب مهنة في العالم وفقا لما أكده علماء الاجتماع بعد العمل بالمناجم.