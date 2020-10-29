فى عيد ميلادها.. تعرف على وصية سلوى محمد علي

وأضافت بهذا الشأن، أن وصيتها هي خروج جنازتها من المسرح القومي لمشاركتها في العديد من المسرحيات التي عرضت على خشبته.
وأشارت إلى أن التمثيل يعد ثاني أصعب مهنة في العالم وفقا لما أكده علماء الاجتماع بعد العمل بالمناجم.
وكانت آخر مشاركة للفنانة سلوى محمد علي خلال الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين.
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