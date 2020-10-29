في عيد ميلاد سلوي محمد علي تعرف على أبرز أعمالها

تحتفل اليوم 29 أكتوبر الفنانة سلوى محمد علي، بعيد ميلادها الـ 56، حيث ولدت عام 1964.
كل ما يشغل الفنانة سلوى محمد علي أن تترك أعمالها بصمة لدى المشاهد، وهذا ما حدث مؤخرا في مسلسل "طريقي" ثم مسلسل "لأعلى سعر" الذي تألقت فيه ضمن مجموعة من ألمع نجوم الدراما المصرية.
تخرجت في معهد الفنون المسرحية، حيث كانت من دفعة إلهام شاهين وليلى علوي، وعندما شعرت بأن دراستها بالمعهد غير كافية وبأن موهبتها ما زالت تحتاج إلى الصقل والدراسة اتجهت إلى التدريب المكثف من خلال عدد من الفرق المسرحية.
بداية شهرتها كانت من خلال تقديم دور "الخالة خيرية" في برنامج الأطفال "عالم سمسم"، والذي تألقت فيه على مدار 7 سنوات متتالية فأصبح ملتصقا بها، رغم ما قدمته من أعمال فنية بالسينما والتليفزيون منها "فتاة المصنع" وفيلم "ميكروفون" و"احكي يا شهر زاد"، كما تميزت في دور كوميدي في فيلم "جاءنا البيان التالي" مع الفنان محمد هنيدي.
تجمع بينها وبين الفنانة سوسن بدر "كيميا خاصة"، فقد ذكرت في لقاء تليفزيوني أنها تخاف منها وتخشى الوقوف أمامها، ما يجعلها "تعمل لها ألف حساب"، فهي تأخذ من طاقتها التمثيلية، وقد ظهر هذا جليا من خلال نجاح دورهما في مسلسل "طريقي"، وقبل ذلك في مسلسل "الحارة" الذي تألقا فيه بشكل أثري العمل وأضاف إليه.
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