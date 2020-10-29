في عيد ميلاد سلوي محمد علي تعرف على أبرز أعمالها

تحتفل اليوم 29 أكتوبر الفنانة سلوى محمد علي، بعيد ميلادها الـ 56، حيث ولدت عام 1964.

كل ما يشغل الفنانة سلوى محمد علي أن تترك أعمالها بصمة لدى المشاهد، وهذا ما حدث مؤخرا في مسلسل "طريقي" ثم مسلسل "لأعلى سعر" الذي تألقت فيه ضمن مجموعة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

تخرجت في معهد الفنون المسرحية، حيث كانت من دفعة إلهام شاهين وليلى علوي، وعندما شعرت بأن دراستها بالمعهد غير كافية وبأن موهبتها ما زالت تحتاج إلى الصقل والدراسة اتجهت إلى التدريب المكثف من خلال عدد من الفرق المسرحية.